Öine kuiv seadus jätkub: Tartus ei lõpetata alkoholimüügipiirangut

„Terviseameti hinnangul on Tartumaad puudutav alkoholi müügipiirang näidanud positiivset mõju kinnitatud haigete arvu kujunemisele. Kuigi haigestunute arv on olnud langustrendis, ei ole need numbrid veel siiski piisavalt madalad, et täna alkoholi müügipiirangutest loobuda,“ selgitas oma otsust Lõuna prefekt Vallo Koppel Delfile.

Ta lisas, et praegu jätkatakse müügipiiranguga ning loodetakse jätkuvalt inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule käitumisele ning hiljemalt järgmise nädala reedel hinnatakse üheskoos terviseametiga taas olukorda.

Öine alkoholimüük peatati Tartu maakonnas alates 7. augustist ja seda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Alkoholi jaemüügi keeld kehtib ajavahemikus kell 23.00-06.00.