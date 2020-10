Öine alkoholimüügikeeld saab kaaslase: peagi hakkab kehtima ka alkoholi tarbimise piirang

"Seaduseelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 levikut, piirates lisaks alkohoolse joogi jaemüügi õigusele ka alkoholi jaemüügi kohas kohapeal tarbimist. Viimaste nädalate suundumused ja viiruse leviku tõus on näidanud, et üleriigilise viiruse leviku oht ei ole märkimisväärselt vähenenud," on märgitud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas.

Miks siis just nimelt otsida patuoinast öiste meelelahutusäride seast?

Täpsemalt seetõttu, et järelevalve käigus on leitud nii mõningaidki ettevõtjaid üle terve Eesti, kes on kasutanud alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamise piirangust kõrvale hoidmiseks erinevaid viise ja lahendusi, mis pole kooskõlas eesmärgiga ennetada ja tõkestada COVID-19 haiguse levikut: kes on müünud ette ära mitme tunni tarbimismahus alkoholi, kes on välja mõelnud skeeme muul viisil klientidele kangema kraami tarbimise võimaldamiseks.

Siinkohal on kokku kuhjunud mitmed erinevad toetavad asjaolud.

Alkoholi tarbitakse tihtipeale kitsastes siseruumides, kus oht nakatada kaasviibijaid on suur. Lisaks kaob inimestel alkoholi tarbides ohutunne, mis võimendab nakatumisohtu lähikontaktide sagenemise näol - sääraste olukordade tulemusena on ka terviseametil hiljem haigega kokkupuutunud isikuid keerulisem kindlaks määrata. Kolmandaks peetakse oluliseks mainida asjaolu, et alkohol mõjutab inimkeha vastupanuvõimet haigustele negatiivsel kujul, mis loob eeldused COVID-19 põdemisel raskemateks tüsistusteks.

Alkoholitarbimise ajaline piirangu kehtimisel tuleb politseil ka selle täitmist kontrollida: kui meelelahutusasutuses rikutakse reegleid, võib ettevõtet oodata ees karistus. Sisuliselt tähendaks see, et kui kell kukub, tuleb baaripidajal tagada, et ükski klient enam uut suutäit õlut ei võtaks.

Eelnõu ja seletuskirja koostanud Merike Koppel, kes töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kaubanduse ja teenuste talituse nõunikuna, märkis ERR-ile järgmist: "Mul on tänases hetkes tõesti ka väga keeruline öelda, et kuidas see täpselt kell 12 välja hakkaks nägema. See on kindlasti praktiliselt väga keeruline ja seal võib tekkida momente, mis tekitavad nii tarbijas kui ettevõtjas segaseid olukordi."