Õigusnõunikuta president läks riigikohtusse advokaadibüroo toel

Juunis otsustas president seaduse teist korda jätta välja kuulutamata ning pöördus riigikohtusse taotlusega kuulutada 29. mail vastu võetud seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtule edastatud otsuses tõi riigipea välja, et meie põhiseaduslikus ruumis on kaitseväe pädevus ja volitused tihedalt seotud sõjaseisukorraga. Rahuolukorras on pädevus tegeleda siseriiklike ohtude ennetamise ja tõrjumisega jäetud julgeolekuasutustele ja korrakaitseorganitele.