Õiguskantsleri kriitikanool tabas terviseametit: kommunikatsiooniga on nüüd minu meelest juba päris halvasti

“Eile kuulsime, et “koolid on nakatumise taimelava”; mõni nädal tagasi “lapsed ei levita; pöörased väited, nagu antaks nakkust edasi autovõtmetega või lihtsalt õues nii, et terve inimene pani toidukoti maha, haige võttis koti ja terve nakatus. Nii ei saa ega tohi mu meelest jätkata. Kui abi vaja, aitame. Usun, et ka Teadusnõukoda on valmis abistama selge sõnumi koostamisel,” selgitas Madise mitteametlikus Delfiga jagatud kirjas, miks ta kommunikatsiooni halvaks peab.

Õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janar Filippov selgitas, et terviseameti ametnike sõnumites on olnud viimastel nädalatel vasturääkivusi ning see on tekitanud ühiskonnas segadust.