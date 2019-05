Õiguskantsleri hinnangul suurendab eesti ja vene emakeelega noorte õppimine samas koolis teineteisemõistmist

"Kuigi on avaldatud arvamust, et vene õppekeelega õpilased tulevad gümnaasiumis eestikeelse õppega toime, peab uues gümnaasiumis

ilmselt arvestama ka Kohtla-Järve vene õppekeelega põhikoolide lõpetajate keeleoskustasemega," nentis Madise.

Põhikooli riiklik õppekava on seadnud eesmärgiks, et muu õppekeelega põhikooli lõpetaja omandaks eesti keele oskuse B2-tasemel. Heaks õpitulemuseks loetakse B1.2 ja väga heaks B2.1-taset. Kõik õpilased B1-taset siiski ei saavuta ja B1-tasemel eesti keele oskusega õpilasi oli Kohtla-Järve vene õppekeelega põhikooli lõpetanute seas 2018. aastal 52,2 protsenti.

Madise sõnul on oluline ka noorte eesti keele oskuse tase pärast gümnaasiumi lõpetamist. "Neil õpilastel, kelle emakeel ei ole eesti keel, peab olema võimalik pärast kooli lõpetamist teostada ennast eesti keeles edasist haridust omandades, tööturul ja muudes olukordades," rõhutas ta. Haridus loetakse omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60 protsenti õppetööst toimus eesti keeles. Seda peetakse ka piisavaks, et õpilane omandaks eesti keele oskuse C1-tasemel.

Eeldatakse, et gümnaasiumides, kus õpivad koos mitme õppekeelega õpilased, toimib lõimumine senisest paremini. Ka Eesti

inimarengu aruandes 2016/2017 on rõhutatud õppekeelest sõltumatut haridussüsteemi ühtsust,mis aitab kaasa mitmest rahvusest inimeste püsivate sotsiaalsete võrgustike kujunemisele. "Teisalt

ei tohi unustada rahvuskultuuri säilimise tähtsust inimese identiteedi kujunemisel. Ka see on ühiskonna mitmekesise terviku toimimisel oluline," märkis Õiguskantsler.

Gümnaasiumilõpetajate eesti keele oskuse C1-taseme saavutamiseks on koolidel võimalik toetada eestikeelset õpet iga õpilase vajadusest

lähtudes, näiteks koostada õpilasele individuaalne õppekava ning rakendada lõimitud aine- ja keeleõpet või keelekümblusmeetodeid.

"Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori kinnitusel on kooli õppekeel eesti keel. Õpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel, toetatakse erinevate meetoditega, muu hulgas saavad nad õppida väikeklassides. Seetõttu on arvestatud, et õpetajaid on selles koolis tavapärasest rohkem," märkis Madise. "Vene emakeelega õpilased võivad samas õppida vene keelt ja kirjandust vene keeles, et nad saaksid

säilitada oma koduse keele ja kultuuri," lisas ta.

Eestikeelse koolikeskkonna loomine Kohtla-Järve gümnaasiumis on Madise sõnul meeskonnatöö. "Niisuguse keskkonna loomise muudab keeruliseks eesti emakeelega õpilaste vähesus. Riik kui kooli pidaja

peab sellega arvestama," tõdes ta. Seda asjaolu ei tohi unustada ka kooli õppekavavälise tegevuse korraldamisel.

Õiguskantsleri hinnangul on oluline, et kooli tuleksid tööle suurepärase eesti keele oskusega õpetajad. "Eestimeelsele

koolikultuuri edenemisele aitavad kaasa eesti keeles õppimist innustavad õppemeetodid, eestikeelne koolikeskkond, selged ja üheselt väljendatud arusaamad kooli väärtustest, perede positiivne ja usaldav hoiak ning õpilaste tahe õppida Kohtla-Järve gümnaasiumis," ütles Madise. "Peale selle võib uus gümnaasium ergutada piirkonna vene õppekeelega põhikoole ja nende õpilasi senisest

rohkem eesti keelt õpetama ja õppima."