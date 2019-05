Õiguskantsler: vanglaametniku tervisenõuded on osaliselt põhiseadusega vastuolus

Kuuldeaparaat Foto: Terje Lepp

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on valitsuse määrus, mis kehtestab vanglaametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli korra, osaliselt põhiseadusega vastuolus. Nimelt välistab see vanglaametnikuna töötamise inimesele, kes peab kasutama kuuldeaparaati, mis õiguskantsleri hinnangul on samaväärne prillidega.