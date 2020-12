Õiguskantsler Ülle Madise koroonapiiranguist: avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida

Alates homsest on muu meelelahutuse kõrval suletud kõik Harjumaa spordiobjektid, seal hulgas spordiklubi, saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Samuti ei kehti piirang erivajadustega inimestele.

Ülle Madise kirjutas ühismeedias, et üritas küll omal käel teadusnõukoda ja valitsust veenda, ent üleüldiste lauspiirangute kehtestamise vastu ta ei saanud.

"Kahju, et harrastusspordil ega laste- ja noortespordil jõulist, poliitikuid ja teadusnõukoda veenda suutvat eestkõnelejat ei ole. Minu jõust ei piisanud. Saatsin isegi tühja kergejõustikuhalli pildi, seletasin, kuidas töötavad jäähall, ujula ja jõusaal; seletasin, et reegleid täites nakatumine välistatud, kui keegi kuskil rikub, tuleb karistada rikkujaid, mitte kõiki teisi. Keelajaid see ei veennud," tõdes Madise.

Ta tõi välja, et valitsuses ja teadusnõukojas pole isikuid, kes mõistaks, et mõne inimese vaimse tervise jaoks on spordisaal sama oluline koht kui mõnele teisele kirik.

"Teadagi on tervisesportlasi vähem kui sooviks, mistap õigus: need keelud löövad väheseid. Selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida. Veel nukram, et ilmsiks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelegi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellelegi kirikut, kellelegi klassikalise muusika kontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla."

Harjumaa avalikele jumalateenistustele hakkas mäletatavasti juba 24. detsembril kehtima 50%-line ruumi täituvuse piirang, aga mitte lauskeeld, nagu harrastusspordile.

Meelelahutusteenuste osutamine on keelatud igal pool, nii kasiinodes, bowlingu- ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides kui ka majutusasutuste ruumides. Majutusettevõtted tohivad endiselt pakkuda majutusteenust.

