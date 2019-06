Õiguskantsler Ülle Madise: keelatud annetuse vastuvõtmise eest ette nähtud sanktsioonid ei ole mõjusad

"Tagantjärele karistamine aga valimistulemusi ei muuda ning kui rikkumine aegub (nt väärteo korral on aegumistähtaeg üldjuhul kaks aastat), võib karistusest üldse pääseda. Annetuse tagastamine on mõistlik ja aktsepteeritav juhul, kui keelatud annetus annetajale kohe tagastatakse. Sellisel juhul ei ole annetuse saaja veel kasu saanud. Kui aga erakond kasutab keelatud annetust seni, kuni ERJK selle tuvastab ning selle tagastamist või riigieelarvesse

kandmist nõuab, võib see anda erakonnale aja jooksul eeliseid, mida enam tagasi pöörata ei saa," selgitas Madise.

"Sellest hoolimata, et valituks osutunu ettekirjutuse peale raha tagastab, ei tühista see mandaati ega saadud konkurentsieelist," märkis Madise.

Õiguskantsleri hinnangul oleks keelatud annetuse vastuvõtmise eest ette nähtud sanktsioonid mõjusamad, kui seadus sätestaks, et annetuse viivitamata tagastamata jätmise korral tuleb see kanda riigieelarvesse. "Iseäranis mõjus oleks see nõue keelatud annetuse tegijate suhtes. Erakondade ebaseaduslik rahastamine on keelatud ning keelatud annetuse tegija ei saa eeldada, et kui tema annetusest teada saadakse, siis see raha talle lihtsalt tagastatakse," sõnas Madise.

ERJK õiguste laiendamine

Õiguskantsleri hinnangul tuleks täpsustada ka reeglite rikkumise eest erakondadele riigieelarvelise eraldise vähendamise tingimusi ja korda ning laiendada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni õigusi kolmandatelt isikutelt teavet saada. "Kui komisjon ei saa nõuda teavet teistelt asjaga seotud isikutelt (näiteks annetuse tegijalt), on kõiki asjaolusid välja selgitada keeruline. Selle puuduse saab küll osaliselt kõrvaldada kohtumenetluses, kuid pelgalt dokumentide saamiseks kohtusse pöörduda ei ole järelevalve mõttes tõhus ning koormaks asjata õigussüsteemi," selgitas Madise.