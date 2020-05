Õiguskantsler: sünnitajatele seatud piirangud tuleb üle vaadata. Positiivne sünnituskogemus eeldab ka sünnitoetaja kohalolu

Kuni eriolukorra lõpuni ei ole koroonaviiruse leviku tõkestamise tõttu isad sünnitustele lubatud. See kehtib juba nädalaid ja sellest on teavitanud kõik haiglad. Sünnitustel on eriolukorra tõttu ka rangemad hügieeninõuded ja ka testimiskohustus.

Õiguskantsler Ülle Madise teatas aga eile, et on saanud pöördumisi, kaebusi ja küsimusi sünnitusabi osutamise kohta eriolukorra ajal ning probleemid on puudutanud eelkõige isikukaitse vahendite varusid, sünnitoetajate haiglasse mittelubamist ja sünnitajate testimist koroona osas ning nende kohustust kaitsemaski kanda.

"Haiglas nakatumise vältimiseks on piirangud vajalikud ja mõistetavad, ent need ei tohi olla tegelikku olukorda arvestades ülemäära ranged," selgitas Madise ja viitas sünnitajate õigusi kaitsvatele rahvusvahelistele konventsioonidele ning ka Eesti põhiseadusele.

Kaebused sünnitajate piirangute tõttu on meediani ja õiguskantslerini jõudnud aga hoolimata sellest, et naistearstide selts, ämmaemandate ühing, lastearstide selts ja perinatoloogia selts on juba eriolukorra algul saatnud välja soovitused sünnituse ajaks epideemia ajal. Haigekassa on edastanud soovitused haiglatele kaaskirjaga: "Palun võtta lisatud soovitused igapäevatöös kasutusele."

"Erialaseltside soovituste näol on tegemist üldise juhisega tervishoiuteenuse osutajatele ning juhul kui konkreetne haigla suudab tagada patsientide ja personali ohutuse, siis on võimalik teha

sünnitajale soodsamaid erandeid," selgitas Madise Kiigele ja Jürilole saadetud kirjas.

Madise sõnul peab tervishoiuteenuse osutaja kehtiva õiguse kohaselt oma võimalusi hinnates otsustama, kuidas tagada kõigi haiglas viibijate ohutus parimal võimalikul moel.

"Palun terviseametil ja sotsiaalministeeriumil koostöös Eesti Haigekassa, haiglate ning asjaomaste erialaseltsidega võimalikult kiiresti välja selgitada, mida saab teha selleks, et haiglatel oleks võimalik sünnitajatele seatud piiranguid leevendada," nõudis õiguskantsler.

Madise sõnul tuleks hinnata, mida on haiglatel vaja selleks, et sünnitoetajaid saaks taas sünnituste juurde lubada. Sünnitoetajate keelamine ilma eranditeta tähendab muu hulgas seda, et sünnitoetajata jääb ka sünnitaja, kes sünnitab surnult sündiva lapse.