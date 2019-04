Õiguskantsler: rahvaalgatus ei pruugi võimust võõrandumise tunnet kaotada

"Lootus, et rahvaalgatus kaotab võimust võõrandumise tunde ja toob rahva otsustama, ei pruugi paraku teoks saada," kirjutas Madise Facebookis.

Madise ütles, et mujal, sh Šveitsis pole rahvaalgatus ega –hääletus osalusaktiivsust suurendanud ning algatuste ja hääletuste taga on pea alati suur äri- või poliitiline huvi, raha ja kaval kampaania.

"Rahvaalgatust, mis viiks kohustuslikult rahvahääletuseni praegu pole. Selle ettenägemiseks saab põhiseadust muuta," ütles õiguskantsler.

Madise lisas, et põhiseadus ei takista rahvahääletust. "Rahvale tulebki esitada selge küsimus, mitte tehniline eelnõu. Näiteks: kas pooldate aastase sisserände piirarvu suurendamist x-ni? Ei/Jah. Iga vastus on õige, riigikogu laiali ei lähe. Riigikogu „karistatakse“, kui rahva ette pannakse eelnõu, nt „välismaalaste seaduse § 113 lõikes 2 asendatakse arv 0,1 arvuga x“ ja see ei leia toetust.

Madise palus oma postitusest mitte välja lugeda poolt või vastu seisukohta. "Erapooletu teadlase ja ametniku ülesanne ongi vaimustust faktide ja loogikaga jahutada. Pettumus on pärast väiksem."

Ta lisas, et on ise suurtes asjades otsedemokraatia poolt, rahvahääletusi võiks sagedamini olla, ja olin ka Euroopa Liiduga ühinemise eel rahvahääletuse eestvedaja.