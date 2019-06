Õiguskantsler: poliitilise välireklaami keeld pole põhjendatud

"Piirangud ja keelud saavad eesmärki täita vaid siis, kui need on vajalikud, mõistlikult täidetavad ja nende täitmine on kontrollitud. Piirangute ja keeldude rikkumisele peab saama reageerida võimalikult kiiresti, et vähendada ebaseadusliku tegevuse mõju valimistulemusele," ütles Madise.

"Keelatud võtete kasutamise tagajärgi valimistulemusele pole enam võimalik tagasi pöörata. Ebaselge regulatsioon ajendab piire kompama, seab ausad kandidaadid ebavõrdsesse olukorda ning naeruvääristab õiguskuulekat käitumist," lisas ta.

Lähtudes temani jõudnud valimistega seotud probleemidest palub õiguskantsler riigikogul kaaluda järgmisi muudatusi erakonnaseaduses, valimisseadustes ja teistes valimiste korraldamise aluseks olevates õigusnormides.

Poliitilise välireklaami keeld ei ole põhjendatud

Ettekandes riigikogule 16. novembril 2017 palus õiguskantsler kaotada piirangud poliitilisele välireklaamile, sest 2006. aastast kehtiv keeld pole täitnud oma algseid eesmärke muuta kampaania sisulisemaks ja vähendada kulutusi. Riigikogu aga ei ole poliitilise välireklaami piirangut kaotanud.

Piirangu kaotamise poolt räägib õiguskantsleri hinnangul asjaolu, et välireklaam on üks odavamaid võimalusi oma vaadete tutvustamiseks. "Keeld piirab seetõttu eelkõige just napima eelarvega erakondade ja kandidaatide võimalusi. See kehtib eriti kohalikel valimistel, sest erinevalt erakondadest pole valimisliitudel ja üksikkandidaatidel mõistlik ja sageli ka võimalik investeerida kulukamatesse reklaamikanalitesse," nentis Madise.