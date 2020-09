Õiguskantsler: öist alkoholimüüki ei piiratud õiguspäraselt

Teistele hakkab Põhja prefekti 28. augusti korraldus kehtima alles järgmisel esmaspäeval, leidis Madise.

Madise selgitas oma seisukohas, et kui alkoholimüügi piirangu korraldust ei toimetatud alkoholimüüjale kätte ning avaldati üksnes massiteabevahendites, saab see jõustuda kõige varem 10 päeva pärast.

"Teavitasin probleemist ka Politsei- ja Piirivalveametit (PPA) ning teadaolevalt on amet asunud korraldust alkoholi jaemüüjatele kätte toimetama," ütles Madise.

Madise sõnul võivad need, kes leiavad, et prefekti korraldus rikub tema õigusi või PPA tegevus on tekitanud talle kahju, esitada kaebuse halduskohtule.

PPA saatis täna teavitused laiali

PPA õigusbüroo juhataja Aare Hõbe sõnul on teavitused nüüd kohale toimetatud. "Õiguskantsleri hinnang puudutas piirangust teavitamist ning pärast selle saamist edastas politsei täna täiendavalt ka elektroonilise teavituse Põlva-, Valga-, Võru- ja Harjumaa ettevõtjatele, kes majandusregistri andmetel tegelevad alkoholi jaemüügiga toitlustuskohtades," ütles Hõbe. "Teavitus saadeti registrisse märgitud kontaktidele ning loetakse sellega kätte toimetatuks."