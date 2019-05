Õiguskantsler nahutab: terviseamet pole teinud piisavalt, et tagada ühtlane perearstipraksiste kättesaadavus terves Eestis

Setomaal pole perearsti Foto: Priit Simson

Möödunud aasta lõpus lõpetas tegutsemise Setomaal Meremäel viimane perearst. Terviseamet avaldas teate selle kohta, et inimestel on vaja leida endale uued perearstid kümme päeva enne muudatuste jõustumist ning avaldas need võrguteadaandes Avalikud Teadaanded.