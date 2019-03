Õiguskantsler mõistab hukka, et lapse toitjakaotuspension vähendab vanema tulumaksuvaba miinimumi

Õiguskantsler Ülle Madise poole pöördus inimene, kes juhtis oma kirjas tähelepanu tõsiasjale, et ühe vanema kaotanud lapsele makstav toitjakaotuspension vähendab elus oleva vanema tulumaksuvaba miinimumi suurust. Õiguskantsleri hinnangul on see ebaõiglane.