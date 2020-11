Õiguskantsler maskinõudest: kes tunneb, et tema õigusi on ülemääraselt piiratud, pöördugu halduskohtusse

Madise on varem meediale öelnud, et teiste Euroopa riikide kogemus näitab, et hoolimata väga rangest maskikohustusest ja teistest karmidest piirangutest pole õnnestunud koroona teist lainet vältida.

"Loodame, et maskikohustuse kehtestamine toob Eestis oluliselt paremaid tulemusi, kui paljudes Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides," ütles Madise täna Delfile.

Ta soovitas inimestel, kes tunnevad enda õigusi maskikohustusega ülemääraselt piiratud olevat, pöörduda oma õiguste kaitseks halduskohtusse, sest valitsuse kehtestatud korralduse õiguspärasuse kontrollimine just selle pädevusse kuulub.

Madise on septembris ERR-i vahendusel välja toonud, et Eesti pole riik, kus maskikandmise kohustus olla võiks. Ta tõi välja, et näiteks Saksamaal on suur vastumeelsus maskikohustuse osas, paljud kutsuvad maski koguni suukorviks ning selle suhtes võetakse pidevalt sõna.

"Meie siin Eestis võiksime säilitada oaasi, kus valitseb mõistlikkus ja hea meeleolu. Meie ei pea olema nagu teised, meil on oma riik siin selleks, et meie elaksime siin, nagu on mõistlik," sõnas õiguskantsler mõni kuu tagasi.

"Osa inimesi ei saa maske üldse kanda, et näiteks astmaatikud ja teatud südameprobleemidega inimesed, kellel on niigi raske hapnikku kätte saada. /---/ see on väga kahjulik kuulmislangusega inimestele, kes peavad nägema teiste suud," selgitas Madise septmebris ERR-ile.

Täna kinnitati nn maskikohustus (nina ja suu katmise kohustus) ka Eestis. See kehtib avalikes siseruumides, sh ühistraspordis. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.