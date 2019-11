Õiguskantsler Madise jättis kasutamata võimaluse Lemetti vabastanud istungil sõna sekka öelda

Täna hommikul toimus valitsuse erakorraline istung, kus ministrid eesotsas valitsusjuht Jüri Ratasega otsustasid „koostöö mittelaabumise“ ettekäändel lasta lahti maaeluminister Mart Järviku korruptsioonihõngulistest tegudest prokuratuuri ja avalikkust teavitanud kantsler Illar Lemetti.

Seaduste täitmist taganud ametniku tee pealt pühkimine koalitsiooni poliitiliste eesmärkide nimel tekitab selgelt küsimuse, kas see on ülepeakaela seaduslik. Kantsler Lemetti on lubanud asjale ise kohtuliku käigu anda.

Valitsuse istungitest võib teatavasti osa võtta igapäevaselt seaduste põhiseaduspära üle kontrolli teostav õiguskantsler. Esialgu teatas õiguskantsler Ülle Madise kantselei, et peaminister Ratas ei kutsunud sõltumatut järelevalvet teostavat riigi vahemeest üleüldse tänasest istungist osa võtma. “Kõnealusele valitsuse telefoni-istungile õiguskantslerit ei kaasatud,“ teatas Delfile õiguskantsleri pressiesindaja Janar Filippov.

Hiljem täpsustas aga valitsuse kommunikatsioonibüroo Delfile, et Madise nagu teised valitsuse istungil osaleda võivad isikud, sai teate selle toimumisest. “Materjalid tehti kättesaadavaks valitsuse istungi infosüsteemis ning istungi toimumisest teavitati valitsusliikmeid ja ametikandjaid, kel on õigus istungil osaleda, SMS-sõnumiga. See teavitus saadeti sh ka õiguskantslerile,” kinnitas valitsuse pressiametnik Liis Velsker.