Õiguskantsler: linn peab hotelli Hilton ventilatsioonimüra normidele vastavust ise hindama

Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes ei ole rahul linna tegevusega naabermaja, Tallinnas aadressil F. R. Kreutzwaldi tänav 23 asuva hotelli Hilton ventilatsiooniseadmete müra vähendamisel.

Õiguskantsler on sama probleemi varem käsitlenud 2017. aastal Tallinna linnale saadetud märgukirjas. "On hea tõdeda, et linn asus probleemiga tegelema: hoone omanikule tehti ettekirjutus viia F. R. Kreutzwaldi tänav 23 hoone tehnoseadmete müratase vastavusse kehtivate normidega," märkis õiguskantsler. Hoone omanik ehitas probleemsed tehnoseadmed ümber ja paigaldas mürasummutid ning mullu 7. detsembril mõõdetud müratase vastas normidele. Neile asjaoludele tuginedes on linn lugenud oma ettekirjutuse täidetuks.

Siiski ei pruugi sellega olla probleem lahendatud, sest üksnes ühel päeval tehtud mõõtmise tulemused ei anna piisavat ja terviklikku ülevaadet müratasemest. "Välisõhus leviva müra normtasemeid tuleb järgida aasta läbi. Ei saa välistada, et ventilatsiooniseadmete töörežiimi muutumisel on müratase üle normi," rõhutas Madise.