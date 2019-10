Õiguskantsler: lapsi vedavates bussides tuleb turvavöö kohustuslikuks muuta

Paljudes valdades sõidavad asulavälisel teel turvavöödega varustatud bussid, samuti on hoolitsetud selle eest, et bussi istekohtade arv vastaks eeldatavale sõitjate arvule, nii et inimesed ei peaks asulavälisel teel sõitvas bussis püsti seisma. Turvavööd on kohalikes bussides ja koolibussides olemas Hiiumaal, Saaremaal, Viljandimaal, Võrumaa kolmes vallas (Rõuge, Võru, Setomaa), Järvamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal Tapa ja Haljala vallas, Harjumaal Kiili vallas, Jõgevamaal Jõgeva ja Mustvee vallas, Raplamaal Märjamaa vallas, Ida-Virumaal Jõhvi ja Toila vallas, Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas, Tartumaal Elva, Kambja, Nõo ja Peipsiääre vallas.

Mõned vallad (näiteks Tartu vald Tartumaal, Rakvere ja Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal, Antsla vald Võrumaal) kinnitasid, et seavad edaspidi ühistranspordihangete korraldamisel üheks tingimuseks turvavööde olemasolu ning arvestavad eeldatava sõitjate arvuga. Peale selle on mitu valda selgitanud, et bussijuht peab lastele turvavöö kinnitamise kohustust meelde tuletama. Mitmed omavalitsused lubasid koolidele ja lasteaedadele selgitada, et lasteekskursiooniks tellitud bussides peavad olema turvavööd.

Siiski on ka selliseid omavalitsusi, kes piirduvad seadustes ja määrustes sõidukitele seatud ohutus- ja turvanõuetega ega pea lisanõuete kehtestamist vajalikuks. Mõned omavalitsused avaldasid arvamust, et bussireisijate ohutuse nõue tuleks kehtestada seadusega.

Õiguskantsleri kirjale jätsid vastamata Haapsalu, Maardu, Narva-Jõesuu ja Viljandi.

Ohutusnõuded seadusesse kirja

Ka õiguskantsler Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku, et ohutusnõuded võiks seadusega kehtestada. Kantsleri hinnangul tuleks neil valdadel ja linnadel, kes kasutavad vanu ja ebaturvalisi busse, tulevastes bussihangetes tingimuseks seada turvavööde olemasolu ning planeerida busside kasutamine nii, et kõikidele jaguks istekoht ja nõuda busside tehnilist korrasolekut.

Ühtlasi palus Madise kõigi bussisõitjate turvalisuse tagamiseks riigikogul seaduses kehtestada nõue, et asulavälisel teel sõitvates bussides peavad olema turvavööd. Samuti peaks busside hankijal olema kohustus arvestada ennustatava reisijate arvuga, nii et kõik sõitjad saaksid asulavälisel teel bussiga sõites istuda ja kinnitada turvavöö. Võimalik on jätta linnadele ja valdadele kaalutlusruum mõnel marsruudil erandite rakendamiseks, näiteks kui linna geograafilise eripära tõttu tuleb bussil tükk maad sõita asulavälisel teel, pakkus Madise.

Õiguskantsler lisas, et kui kõiki reisijaid puudutavate nõuete kehtestamine ei ole kohe võimalik, tuleks esmajoones kaitsta lapsi. "Palun Teil kaaluda turvavööde olemasolu nõude kehtestamist asulavälisel teel sõitvatele a) koolibussidele; b) lasteekskursiooniks tellitavatele bussidele (õigusaktides nimetatakse seda lasterühma juhuveoks) ning c) liinibussidele, millega sõidavad peamiselt lapsed ning mille marsruut kulgeb enamjaolt asulavälisel teel."

Kitsaskohaks turvavööd ja seisvad reisijad

Kehtivate seaduste järgi ei pea bussides turvavöösid olema, kuid liiklusseaduse kohustab turvavööd kinnitama, kui see on olemas. See nõue kehtib ühtmoodi nii koolibussides, valla-, maakonna- ja kaugliinidel kui ka ekskursioonibussides ja muudel tellimusvedudel. Tellija otsustab, milline buss talle sobib. Samas võib tellija õiguskantsleri sõnul ekslikult eeldada, et turvavööd on kõigis bussides kohustuslikus korras olemas, ega oska nende kohta tellimust tehes täpsustavaid küsimusi esitada või lisatingimusi seada. "Nii on näiteks selgunud, et ka lapsi sõidutatakse pikemale ekskursioonile bussidega, kus turvavöösid ei ole. Võib eeldada, et puuduva turvavarustusega sõiduki renditasu on tellijale soodsam. Hanget tehes kujuneb muude nõuete puudumisel otsustavaks just hind," lausus Madise.

Liiklusseadus keelab alla 18-aastastel reisijatel asulavälisel teel ekskursioonibussis seista, seega ei tohi sõitjate arv ületada istekohtade arvu. Liinivedude, sealhulgas koolibusside kohta sellist piirangut ei ole. Ehkki seisvaid reisijaid (sh alaealisi) lubavatele liinibussidele on kehtestatud asulavälisel teel kiiruspiirang 60 km/h, on õnnetuse tagajärjed turvavööga kinnitamata ja eriti seisvatele reisijatele siiski rängad.

Madise tõi näiteks tänavu suvel Harjumaal Kloogaranna teel õnnetusse sattunud bussis olid küll turvavööd, kuid paljud sõitjad ei olnud oma turvavööd kinnitanud ning bussis oli ka seisvaid inimesi. Hulk reisijaid sai õnnetuses raskeid kehavigastusi. "Kindlasti ei oleks bussiõnnetuste tagajärjed nii rasked, kui kõik inimesed saaksid bussis istuda ja kinnitada turvavöö."