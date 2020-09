Õiguskantsler: koolide teaduspõhise aluseta kinnipanemine pole lubatud

"Lasteaiad ja koolid on avalik teenus ja seal ilma seadusliku volituseta ei saa keelde kehtestada," ütles Madise saatejuht Liisu Lassi küsimustele vastates, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Hetkel me koolide teemat uurime, lastel on õigus ja kohustus koolis käia. Ilma teaduspõhise aluseta koolide kinnipanemine pole lubatud, ka osaline kinnipanemine," selgitas õiguskantsler. "See haigus ei kaogi päriselt ära. Elu tuleb edasi elada, sest teist elu meil ei ole," lisas ta koroonaviirusele viidates.

Madise märkis, et hirm nakkuse ees on mõistetav, ka see, et piirangute kehtestamisel hakatakse üksteist üle trumpama, aga alati tuleb järgida seadust ja keelud peavad olema proportsioonis.

Ta tõi näiteks, et õiguskantslerile on tulnud ka kaebus õpetajate visiirikohustuse peale: "Kas see on teaduspõhine? Küsime teadlastelt ja eks me siis vastame."

Madise ütles, et juba pikka aega tuleb inimestelt pärast iga piirangu kehtestamist õiguskantsleri ametkonda hulk kaebusi ja samas ei tule enam ühtegi kirja, mis ütleks, et piiranguid peaks rohkem olema.

