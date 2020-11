Õiguskantsler abielureferendumist : küsimuse sõnastus tuleb selgeks vaielda

Toome Madise tähelepanekud välja täismahus.

1. Õiguskantsleri kohustus on hinnata rahvahääletuse korraldamise otsuse kooskõla põhiseadusega.

2. Rahvahääletusele pandav küsimus vastab Põhiseadusele, kui see on selge, ei eksita ega suuna ja mõlemad vastused – nii jah kui ei – annavad põhiseaduspärase tulemuse, mh võimaldavad edasi täita seni lepingutega võetud rahvusvahelisi kohustusi.

3. Põhiseadus lubab hoida abielu institutsiooni nii, nagu see on – mehe ja naise vahel sõlmitud liiduna.

4. Samast soost inimeste abielu lubamist ei nõua rahvusvaheline ega Euroopa Liidu õigus.

5. Rahvahääletuse tagajärg ei saa aga olla kooseluseaduse tühistamine ega teatud juhtudel välismaiste abielude mittetunnustamine.

6. Otsuse analüüsi saab alustada siis, kui Riigikogus on otsus algatatud.

7. Nagu ikka, on Riigikogu liikmetel õigus teha eelnõusse muudatusi.

8. Õiguskantsleri lõplik hinnang kujuneb pärast rahvahääletuse otsuse vastuvõtmist.

9. Nõustuda ei saa praeguse teadmise pinnalt nendega, kes väidavad, et meie Põhiseadus rahvahääletused riigielu küsimustes praktikas välistab. Põhiseadus näeb ette nii seaduseelnõu kui riigielu küsimuse rahvahääletuse, rahva otsus on siduv. Põhiseadust ei tohi tõlgendada sisutühjaks.

10. Küsimuse sõnastus tulebki üldrahvalikult ja Riigikogus selgeks vaielda, see on rahvahääletuse korraldamise loomulik osa. Kõikide hinnangul laitmatut küsimust tõenäoliselt polegi võimalik esitada. Nii on see ka teistes riikides.