Ohvriabi kriisitelefonile pöörduti poole aastaga ligi kolm tuhat korda

ätkuvalt küsivad üha rohkem abi lähisuhtevägivalla ohvrid. „Kaasa aitab see, et teema on meedias aktuaalne ning abivajajate ja koostööpartnerite teadlikkus aina kasvab. Naissoost perevägivallaohvreid julgustab ka kampaania #meieajakangelane,“ ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste kriisiabi teenuse juht Mari Tikerpuu.

Kriisiabitelefon pole mõeldud vaid lähisuhtevägivalla ohvritele ning nõustamist on vajanud ka teistlaadi kuritegude ohvrid. „Näiteks on inimesele mõni võõras kallale tunginud, teda mõnitanud ja alandanud või midagi ära varastanud. Või on inimene kaotanud kuriteo tagajärjel lähedase ning vajab leinamisel tuge,“ rääkis Tikerpuu. Pöördujate hulgas on alati olnud viis protsenti ohvrite lähedasi, ent juunis suurenesid nende pöördumised üheksa protsendini. Igal kuul helistab ka vägivallatsejaid. „Nad tahavad astuda sammu enda ja oma lähedaste elu muutmiseks ning valivad 116 006 numbri,“ lisas Tikerpuu.

Kui esimesel viiel kuul pöörduti ohvriabi kriisitelefonile keskmiselt 500 korda, siis juunis oli pöördumisi umbes poole vähem. Tikerpuu seletab: „Esimestel kuudel tegid mitmed noored ja täiskasvanud naljakõnesid. Nüüd on pilakõnesid jäänud viis korda vähemaks – üks protsent kõigist kõnedest. Vähem on ka sotsiaalsete probleemide ja niisama jutusooviga pöördujaid. Panemegi kõigile südamele, et nagu on häirekeskuse 112 number loodud selleks, et abivajajad kiirelt abi saaksid, on ka ohvriabi kriisitelefoni eesmärk pakkuda kannatanutele kohest nõustamist ja tuge.“

· Sotsiaalkindlustusameti tasuta 24/7 ohvriabi kriisitelefon 116 006 on mõeldud kõigile kuriteoohvritele ja nende lähedastele. Abi antakse ka neile, kes on kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tõttu lähedase.