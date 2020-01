ÕHTULEHE UURING | Anomaalne avastus: ketiapteekides on ravimid väikeapteekidest kallimad

Põhjus on proviisori sõnul lihtne. „Ketiapteekidel on sageli magusamad, paremad asukohad. Kui me räägime proviisorapteekidest, siis meie asukohad ei ole nii eksklusiivsed, asume elurajoonides. Et konkurentsis ellu jääda, peame rohkem pingutama. Kui inimene tuleb meie apteeki ostma, võin kindlalt öelda, et tema ostukorv on odavam meie kolmes apteegis ja tõenäoliselt ka Kalamajas kui ketiapteekides.“

Kalamaja apteegi juhataja Kaja Stepanova pikka juttu ei tee ning vastab Õhtulehele lühidalt: „Tahame pakkuda oma klientidele parimat ja mõistliku hinnaga.“

Ravimiärimees Margus Linnamäele kuuluva Terve Pere Apteek OÜ (Apotheka) juhatuse liige Kadri Ulla põhjendab proviisorapteekide soodsamat hinnataset erinevate sisseostuhindadega. Lisaks pakub Ulla, et Kalamaja ja Marja apteegid võivad olla seotud Benu apteegiketi hinnakampaaniatega. Nimelt kasutavad kõnealused proviisorapteegid Benu apteegiketi partnerlust.

Vetka ütleb, et see väide ei vasta siiski tõele. Detsembris olid neil mõned tooted küll sooduspakkumises, ent neid oli vähe. „Hoiame soodsat hinnataset kogu aeg, mitte ainult kampaania ajal. Meie pidevalt kasvav püsiklientide arv näitab, et inimesed oskavad seda väärtustada,“ ütleb ta.

Sama ravimit saab väikeapteegist odavamalt

Kümneid Euroopa riike hõlmavasse müügiketti kuuluva BENU Apteek Eesti OÜ jaemüügidirektor Kaidi Kelt kinnitab, et Marja ja Kalamaja apteegid on nende emaettevõtte Tamro hulgimüügipartnerid. Ent madalamad hinnad polevat sellest tingitud. „Marja ja Kalamaja puhul võib rääkida discounter-tüüpi müügistrateegiast. See tähendab, et äri tehakse madalama marginaaliga, mida kompenseerib suurem läbimüügimaht. Klientuuri võlutakse kui „linna odavaim apteek“. Vanemaealised inimesed on sellise võimalusega kursis ja kuuldavasti kasutavad seda agaralt.“

Kelt sõnab, et kuna ravimite juurdehindlused on kõigile apteekidele samad ja püsinud madalad alates 2005. aastast, on enamik apteegipidajaid sunnitud kasutama kogu lubatud juurdehindluse määra. „Vastasel juhul ei tule apteek omadega toime. Elukallidus on ju võrreldes 2005. aastaga kasvanud meeletult. Madalamate juurdehindlustega saavad opereerida need apteegid, mis tegutsevad endale kuuluval pinnal või väga odaval rendipinnal. Või siis mahupõhise müügistrateegiaga apteegid.“

Jõukus tekib hulgimüügist

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe arvates tingib apteegikettide ühtlase hinnataseme samade hulgimüüjate kasutamine. „Antud ravimite tootjad, müügiloa hoidjad, on käinud kahe hulgimüüja juures – Magnumis ja Tamros, öelnud, et meie hind on selline, võtke müüki.