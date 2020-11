Õhtulehe peatoimetaja: ühelgi õiguskaitseorganil pole meile etteheiteid

"Inimene, olgu ta peaminister, minister või ärimees, kes arvab, et Õhtulehe peatoimetajat või ükskõik millist töötajat saab kas meeleheaga meelitada või kuidagi ähvardades mõjutada, on peast põrunud. Õhtuleht ja Eesti ajakirjandus on vabad ning peatoimetajad seisavad selle eest, et see nii ka jääks," edastas Õhtulehe peatoimetaja Šmutov.

"Küll, kui meil on mõne loo nüansi või potentsiaalse ohu kohta küsimusi, oleme vajadusel kaasanud oma ala eksperte. Antud loo puhul pole minu teada ühelgi õiguskaitseorganil meile etteheiteid," ütles Šmutov. Ühismeedias levib nimelt kuulujutt, justkui oleks kaitsepolitsei Õhtulehe vastu huvi tundnud.

Eile ja täna avaldas Õhtuleht mitu lugu asjaolust, kuidas haridusminister Mailis Reps on kasutanud ametiautot enda huvides ning lisaks sellega ka näiteks Horvaatias puhkusereisil käinud. Lisaks on Reps palganud oma hõimlase enda nõunikuks ja maksab talle 3500 eurot palka. See teeb Repsi nõunikust Kristi Aulikust kõige kõrgemini tasustatud ministrite nõuniku Eestis.