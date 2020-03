Nüüd pääsevad Rootsi-Paldiski kaubalaevale ka reisiautod

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul pole praegu tung Rootsist Eestisse tulemiseks nii suur, et peaks Rootsi eestlastele saatma järele eraldi laeva, nagu saadeti Saksamaale. Lisaks toimib praegu laevaliiklus Rootsi ja Soome ning Soome ja Eesti vahel. "Ei oska öelda, kas see liiklus ühel hetkel enam ei toimu," ütles Link ja lisas, et kaubavedu Kapellskäri ja Paldiski vahel jääb toimuma ka edaspidi.

Täna õhtul kell 23.55 stardib Saksamaalt Sassnitzi sadamast laev Romantika ning suundub Riiga. Laevaga tagatakse eestlaste ja lätlaste kodumaale jõudmine. Kokku jäi Saksamaale umbes 20 autot eestlastega. Sõit Saksamaalt Lätti kestab 16 tundi.

Reisijad pidid ostma ka pileti: sõidukihind oli 90 eurot ning kajutihind 100 eurot. Kajut mahutab neli inimest.