Nurkse segadus: haridusministeerium vajab veel aega tehnikaülikooli järelevalvemenetluseks

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusjärelevalve keskendub TTÜ teadus-ja arendustegevuse korralduse hindamisele laiemalt, mitte vaid Nurkse instituudile, väitis HTMi kommunikatsiooniosakonna konsultant Aire Koik.

"Järelevalvetoimingud on käimas, kõrgkool esitab küsitud dokumente," selgitas Koik menetluse hetkeolukorrast. Järelevalvesse on kaasatud eksperte nii HTMist, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuurist, Eesti teadusagentuurist kui ka rahandusministeeriumist.

Tulemustest saab ministeerium rääkida tõenäoliselt jaanuaris.

Haridusminister Reps ütles septembris, et usub, et kogu tehnikaülikoolis juhtunu on vaid segadus, kuigi lokulööja edastatud dokumendid kinnitasid teadlikku vassimist.

Augusti keskel jõudsid avalikkuse ette kahtlused, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut sai Euroopa Liidust projekti OpenGovIntelligence jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki. Aaviksood teavitati võimalikust pettusest juba viis kuud tagasi.