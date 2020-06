Nõukogu liige Mart Laidmets: Aivar Mäe kahetses, et selline asi on teatriga juhtunud! Ta tunnistas, et käitus arusaamatult

"Alguses arutas nõukogu omaette, siis andis Mäe selgitusi," kirjeldab igapäevaselt haridus- ja teadusministeeriumis kantslerina töötav Laidmets. Vestlus Mäega kestis umbes tunni. Ekspressis on kirjeldatud mitmeid kohatuid stseene, ent Mäe väitis, et midagi taolist polnud. "Ta ütles, et sellisel kujul mitte."

Laidmetsa sõnutsi näeb Mäe süüdistuste taga sedagi, et teatris on olnud koondamisi ja ümberkorraldusi.

"Ta ei eitanud seda, et ilmselt on käitunud eriti noorema generatsiooni inimeste jaoks arusaamatult," märgib Laidmets Mäe joviaalsuse kohta. Kas Mäe tõi konkreetseid näiteid, kuidas arusaamatult käitunud? "Ei, ta ei toonud näiteid. Tal plaanis otse ikkagi süüdistuste esitajatega suhelda. Kuigi ta ei tea veel, kes nad on. Ka meie ei tea."

Laidmets nendib, et kõige häirivam on tema jaoks see, et nõukogus mitte keegi polnud kuulnudki, et olla taolisi probleeme. "Teatris on ju usaldusisikud, kelle kaudu peaks mured jõudma nõukoguni. Siiani polnud ametlikult mitte midagi nõukogu lauale tulnud. Nüüd nõukogu kohtub usaldusisikutega, et uurida, mis mured olnud, mida annab parandada."

Ta toonitab, et nõukogu jaoks oli juhtum väga ebameeldiv üllatus. "Juba isegi välisajakirjandusse jõudnud. Teatri mainele karm hoop."

Kas ei kerkinud jutuks, et tema töösuhe kas või ajutiselt peatada? "Ta võttis ise puhkuse praegu. Laias laastus on see sama asi, nõukogus pole ka ajutiselt eemaldamise võimalusi eriti palju," sõnab Laidmets ja lisab, et kõige olulisem on praegu tõde välja selgitada ."Anonüümsete süüdistuste põhjal ei saa koheselt öelda, et ta lahkuks. Teisest küljest ei saa ka mööda vaadata, mis on toimunud."

Kuidas Mäe enda hoiak oli. Kas ta kahetses praegu tekkinud vastuolusid? "Ta väga kahetses, et selline asi teatriga juhtunud," ütleb Laidmets.

Aivar Mäe täna ise koosolekule järgnenud pressikonverentsile ei tulnud, ta olla lahkunud isiklikel põhjustel. Paaril viimasel päeval on Delfi üritanud temaga ka telefonitsi ning maili teel ühendust saada, ent tulutult.