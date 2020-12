Norralasest Eesti luuletaja: alati tuleks kõigepealt mõelda inimese peale

Täna saates „Vaim vardas” üles astunud Øyvind Rangøy tunnistas, et üks tähtsamaid teemasid tema elus on lepitamine, mida võiks käsitleda polariseerimise vastandina. „Kõik algab alati üksikinimesest,” kõneleb Rangøy. „Selle asemel, et mingis debatis mõelda argumentide peale, võiksime mõelda inimeste peale. Mõelgem neile, keda see puudutab. Kas me saame sellest aru? Kui ei saa, siis ehk ei olegi vaja midagi öelda ja me võime hoopis vait olla? Aga kui saame natuke aru, siis alustagem inimesest.” Need sõnad on saates öeldud peamiselt poliitilises kontekstis, kuid ulatuvad aktuaalsetest diskussioonidest kaugemale.

Saates tuli juttu sellest, mismoodi mõistavad rahvusriiki norralased võrdluses eestlastega, missugused on töökultuurilised erinevused ning ka usuelu omad. „Norras rahvakirik on ajaga palju rohkem kaasas käinud,” kõneles Rangøy. „Eesti kirik on ajast maha jäänud. Ta on võib-olla ka mõnes mõttes nurka mängitud, aga igatahes on ta saanud osaks väga polariseerunud aruteludes, milles on keskseks saanud küsimused, mis ei peaks seda olema.”

Kuula siit.

Øyvind Rangøy kolme raamatu autor. Eelmisel aastal aastal sai ta Betti Alveri luulepreemia oma esikkogu „Sisikond” eest. Teine raamat „Kolm sõlme” valmis koos Veronika Kivisilla ja Adam Culleniga ning kannab pealkirja „Kolm sõlme”. Äsja ilmunud „Oled ikka veel see poiss” sisaldab luuletaja käega kirjutatud lühijutte. Rangøy tõlgib kirjandust eesti keelest norra keelde ja ka vastupidi, õpetab norra keelt Tartu ülikoolis ning on ka vandetõlk.

„Vaim vardas” on ühiskondlikult aktiivse noodiga veebisaade, mida juhib Vilja Kiisler. Saade on eetris kord kuus.