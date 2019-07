Nordecon ehitab Tapa sõjaväelinnakusse 10 miljoni eest hoidlakompleksi

Tööd algavad 2019. aasta juulis ja tööde üleandmine on planeeritud 2020. aasta lõpuks. Lepingu maksumus on 10,1 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

"Riigi kaitseinvesteeringute keskusega sõlmitud lepingu raames rajab Nordecon Tapa kaitseväelinnakusse laohoone, mis on hoidlakompleks koos abihoonete, teede ja muude rajatistega,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma.

"Kaitseväelinnakusse rajatavad hooned ja rajatised on alati väga spetsiifilised – militaarehitustel omandatud kogemused tulevad ehitajale kasuks igal objektil, sest pakuvad alati nõudlikku ja keerulist teostamisvõimalust," lisas Voogma.

Kaitseväe Tapa linnakusse rajatava hanke raames teostab Nordecon laohoone asendiplaanilise osa, hoidlate, abihoone ja rajatiste uuendatud tööprojektid, kõikide objektide asendiplaanilise sidumise asukohta ja nende põhjal kogu territooriumi ja objektide ehituse.

Territooriumil hakkab olema tsoonidesse jaotatud maa-ala, millel on raudbetoonist hoidlad ning nende juures teedevõrgustikud, platsid ja abihooned

Nordecon on varasemalt ehitanud Tapa kaitseväelinnakusse toitlustuskompleksi (2017), neli kasarmut (2016–2018), hooldus- ja õppehalle, remondihalli ja varjualuseid (2017–2018). Praegu on ehitusjärgus komplekteerimisala, mille üleandmine on planeeritud 2020. aasta jaanuari.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.