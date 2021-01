Noppeid referendumiküsimustest | Isegi koalitsioonipoliitik sooviks rahvaküsitlusel saada mandaati hoopis tööpäeva lühendamisele

Abielureferendumi eelnõule on esitatud üle 8000 ettepaneku. Need sisaldavad alternatiivseid küsimusi, mis varieeruvad seinast seina.

Näiteks on sotsiaaldemokraatlik erakond pakkunud välja hunniku küsimusi selle kohta, mis peaks olema Eesti hümn. Kas "Pistoda laul"? Ehk hoopis "Mässajate laul"? Või hoopis "Aasta siis oli kuuskümmend viis?"

Samas on ka filosoofilisemaid küsimusi. "Kas tõde on valus?" "Kas tõde tõuseb ja vale vaob?" Ajaloolasest riigikogu liige Jaak Juske aga sooviks referendumil rahva käest aga küsida, kas ajalugu uurib aega või lugu. Või siis, kas ajalool on lõpp.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) ütles Delfile, töökoormust on muudatusettepanekute tõttu olnud kõvasti, kuid kuna on istungitevabad nädalad, on saadud abiväge teistest komisjonidest ja riigikogu kantseleist.

Kodu- ja töökorraseaduse muutmine endiselt laual

Õigusliku poole pealt tekib Poolametsa sõnul küsimus, kas parlament peab selliseid küsimusi läbi arutama. Ta toob siinkohal veel ühe näitena varemgi meedia täelepanu pälvinud Raimond Kaljulaidi (SDE) esitatud küsimuse, mis sisaldas roppusi (loe allpool kõiki küsimusi ja veel väljavõtteid).

Poolametsa sõnul arutatakse seetõttu koalitsioonikaaslastega praegu pingsalt, milline võiks olla parim lahendus abielureferendumi eelnõuga edasi minemiseks.