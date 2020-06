Noorteorganisatsioonid: psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele

Maailma Terviseorganisatsiooni sõnastuses on tervis füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Selle valguses on oluline mõista, et õnnelikuks ja terveks eluks on lisaks füüsilise tervise hoidmisele tarvis hoolitseda ka vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse poole eest. Kuna hea tervis on meie kõigi suurim vara, peab sellele olema ligipääs igaühel, vaatamata vanusele.

Võlaõigusseaduse § 766 lg 4 ja psühiaatrilise abi seaduse § 3 lg 2 tõlgendades saab väita, et Võlaõigusseadus annab indiviidile otsustusõiguse ning piirab antud õigust vaid juhul, kui ilmnevad asjaolud, et isik ei suuda vastutustundlikult otsust langetada. Samal ajal, kui ühest seaduse tekstist võib välja lugeda inimese vaba otsustusõiguse väärtustamise, on Eesti õigussüsteemis mitmeid vastuolulisi viiteid, mille tulemusena võib kvaliteetne abi raskesti

kättesaadavaks muutuda - üheks selliseks näiteks on psühhiaatrilise abi seaduse § 3 lg 2. Praeguses olukorras võib see viia selleni, et vanema nõusolekuta jääb noor ilma abist, mida ta väga vajab.

Artiklis esindatud seisukohad vihjavad, justkui abivajajate hulk oleks võrdlemisi väike, kuid tegelikult on psühhiaatriliste probleemide taga tihti varjatud mõjutajad ja asjaolud. Aprilli lõpu seisuga on 2020. aastal Eestis enesetapu teinud juba seitse alaealist. Lisaks sellele numbrile on hinnanguliselt veel palju noori, kes on sooritanud enesetapukatse või sellele mõelnud. Juba

üksainus endalt elu võtnud alaealine peaks olema piisav põhjus, et vähendada barjääre abini pääsemiseks.