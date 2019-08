Noortele karudele ei jagu metsas ruumi

"Karude arvukuse tõus toob kaasa selle, et täiskasvanud loomadel on elupaik metsas hõivatud ja noortele ei leidu enam seal kohta," rääkis jahimees Peeter Hussar Vikerraadio hommikuprogrammis "Vikerhommik".

1. augustil alanud karujahi hooajal võib küttida Eestis kuni 69 pruunkaru, mis on kaheksa isendi võrra rohkem kui möödunud aastal. Samas on seda oluliselt vähem, kui jahimeeste seltsi soovitud 126 karu.

Hussar ütles, et ta ei tea täpselt, kui palju on karusid augustikuu esimeste päevadega kütitud, sest nädalavahetuse andmed on alles laekumata, kuid ta pakkus, et kümmekond kindlasti. Ta lisas, et kolmandik kütitud karudest läheb trofeedeks-topisteks.