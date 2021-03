Noortekamp peksis surnuks võhivõõra eakaaslase ja süütas surnukeha põlema

Käes on 13. märts 2020. Kell lööb umbes viis minutit pärast kahte. Just sel ajal suhtleb L. I. nimeline nooruk enda mobiiltelefonis sotsiaalmeedia rakenduse Messengeri kaudu ohvriga ning lepib temaga Tartu Linnas Kalevi tänaval kokku kohtumise. Kalevi tänavale tuleb veel noorukeid, L. I. on teadlik, et tema kaaslased tahavad ohvrile peksa anda. Alaealine L.I. olevat neile tulevase mõrvaohvri kohta midagi rääkinud - mida täpsemalt, seda prokuratuur avaldada veel ei saa.

Kannatanu jõuab kokkulepitud tänavale kohale. Seal ootabki teda ees neljaliikmeline seltskond, kes hakkavad ohvrit peksma.

Kolm noormeest haaravad kannatanust kinni ning veavad ta sõiduauto Nissan Pulsar juurde, kus neid ootavad veel kaks noormeest: Ren Henrik Lodi ning Argo Kuus. Lodi avab pagasiruumi, kuhu ohver sisse pistetakse. Seejärel sõidab autojuht Tartu linnas välja ühte alevikku.

Kohale jõudes tiritakse kannatanu pagasiruumist välja. Kolm noormeest peksavad ohvrit käte, jalgade ja käepäraste esemetega, pea ja keha piirkonda. Ühtlasi oli tegemist sama kolme noormehega, kes ka Kalevi tänaval ohvrile kallale tungisid. Südmuspaigal on kõrvalseisjana kohal ka L. I. Noormehed ei lõpeta peksu enne, kui ohver on surnud. Noormehe surnukeha süüdatakse põlema ning L. I. lahkub koos teiste asjaosalistega sündmuskohalt.

Politsei peab samal päeval kinni kaks hilisteismelist ning päev hiljem ka kolmanda nooruki. Tänaseks on kuriteo uurimine jõudnd faasi, kus veeburari keskel sõlmiti mõrvale kaasa aidanud kolme noormehe osas kokkuleppemenetlus.

Kohtuotsust lugedes selgub, kuidas kohtunik Heli Sillaots mõistis noored süüdi mõrvale kaasaaitamises, karistades neid tingimisi vangistusega.

Kolmele noormehele, kes ohvri surnuks peksid ja põlema panid, on esitatud mõrvasüüdistus. Noorukid viibivad praegu vahi all ning nende kohtuasi jätkub 21. aprillil.

Prokuratuuri avalike suhete osakonna pressinõunik Maria Gonjak ütles Delfile, et sündmuse üksikasju praegu veel täpsustada ei saa.

“Täpsustuseks ja kohtuga kooskõlastatult saame omalt poolt vastata, et mõrvas süüdistatavad kolm noormeest ja nende noormehest ohver ei olnud omavahel tuttavad, kuid olid eakaaslased. Neile on esitatud ka mitmeid teisi süüdistusi,” sõnas ta.