Noormeest, kes andis renditud Citybee auto sõbrale juhtida, ootab vähemalt 2000-eurone trahv

Citybee Eesti juht Britta-Liisa Ait selgitas, et neid teavitasid õnnetusest teised liiklejad, kes helistasid ettevõtte infotelefonile. "Suhtleme politseiga sündmuse üksikasjade väljaselgitamiseks," kinnitas ta.

Selleks, et Citybee autot rentima, peab kasutaja lisama kontole pildid juhiloast. Sel põhjusel rentiski auto 18-aastane noormees, kuid pole selge, miks ta sõiduki endast aasta vanemale juhiloata sõbrale sõita andis. Küll aga on Citybee teenuse kasutajatingimustes kirjas, et sõidukit ei tohi rentija teistele sõita anda. Kui seda tehakse, ootab teda 2000 eurone trahv.

Lisaks on rentija vastutav õnnetuse kahju hüvitamise eest. "Tahtliku väärkäitumise puhul on juht alati vastutav," kinnitas Ait. Täpne summa selgub tehtud kahjust, mis on veel uurimisel. Küll aga on Citybee kodulehel kirjas, et kui juht on kahju eest vastutav, tuleb tal maksta 500 eurot. Lisaks küsitakse rehvi lõhkumise eest 60 eurot ning vastutustundetu juhtimise eest 300 eurot.

"Citybee soosib ohutut sõitmist vastavalt liiklusseadusele. Kui keegi märkab, et Citybee autoga ületatakse kiirust või mõnel muul viisil käitutakse ebaseaduslikult, siis palume sellest kohe meie klienditeenindusele ja politseile teada anda," palus Ait.

Kuigi autol oli Leedu numbrimärk, oli see rentitud eile Tallinnast. Ait rääkis, et teenus on muutunud üha menukamaks ning seetõttu toodi Eestisse ajutiselt Leedu numbrimärkidega sõidukid.