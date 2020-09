Noorim haiglaravi vajav koroonapatsient on 16-aastane

Kui kevadel vajasid haiglaravi eelkõige vanemad COVID-19 diagnoosiga inimesed, siis tänaseks on patsientide keskmine vanus langenud, noorim patsient on 16-aastane.

Näiteks juuni keskpaigas oli koroonaviirusega hospitaliseeritud patsientide keskmine vanus 64. Veel eelmisel nädalal oli see 66 eluaastat, neljapäevase seisuga oli keskmine vanus langenud 57 aasta peale.

Tervisametist öeldi ERR-ile, et noorim haiglaravil olev koroonapatsient on praegu 16-aastane ja vanim 84-aastane.

COVID-19 diagnoosiga patsiente on praegu üle Eesti neljas haiglas. Enim, seitse, on neid Lääne-Tallinna keskhaiglas (LTK), kuhu tuuakse kokkuleppe järgi kõik Põhja-Eesti piirkonna koroonapatsiendid, kes ei vaja kolmanda astme intensiivravi. Viimased viiakse PERH-i, kus on neljapäeva seisuga üks COVID-19 patsient.

Kuivõrd kõige tõsisemaks on koroonaviirusega olukord muutumas Harjumaal, siis LTK peab valmis olema patsientide kasvuks. LTK paigutab COVID-19 patsiendid nakkuskliinikusse, kus on koroonapatsientide jaoks praegu 46 voodikohta. Sealhulgas on üheksa kohta teise astme intensiivravi võimekusega.

"Kui ravi vajavate patsientide arv peaks oluliselt suurenema, on meil võimalik voodikohti juurde luua," ütles ERR-ile LTK juht Imbi Moks.

Loe rohkem ERR-i uudisteportaalist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!