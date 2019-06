Noored alustavad suitsetamist järjest sagedamini e-sigarettidega

Kuigi tubakatoodete reklaam on keelatud juba 1998. aastast ehk ammu enne praeguste noorte suitsetajate sündi, on tubakatoodete reklaam kerkinud viimastel aastatel uuesti probleemiks. Esiteks mängib rolli sotsiaalmeedia, kus reklaami tehakse tegelikkuses nii suunamudijate ehk influencerite kaasamisega kui ka temaatilistel veebilehtedel. On teada, kuidas tubakafirmad on õpetanud Instagramis suurte jälgijate hulgaga noori oma tooteid „kogemata“ eksponeerima ning kuidas veebipoodidest saavad kauba kätte ka alaealised.

Suhkruvatimaitseline e-sigaret ei ole tavalisest ohutum

Tubakatööstusele kadunud noori üritatakse nikotiinisõltuvuse abil raha tagasi tooma meelitada kõiksugu uudistoodetega. Ka uuringutest on teada, et 11- kuni 16-aastased õpilased peavad suhkruvatimaitselist e-sigaretti vähem kahjulikuks kui tubakamaitselist e-sigaretti. Tubakaga mitteseonduvad magusad maitsed on atraktiivsemad just mittesuitsetajatele ja magusate maitsete eelistamine esmaproovimisel on laste seas kordades suurem kui täiskasvanutel. Lisaks sellele toob just maitseainete sisse hingamine kaasa suurema osa e-sigaretiga kaasnevatest seni uuritud tervisemõjudest.