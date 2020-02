Noor pere leidis vana maja seina sisse peidetud sinimustvalge

"Seina seest leitud rahvuslik aare," iseloomustab Nõmme elanik Indrek Hein oma leidu ühismeedias, Nõmmekate grupis.

Delfi avaldab postituse täismahus.

Ostsime abikaasaga 2018.a kevadel maja (valminud 1928.a) J.V.Jannseni tänaval. See kinnistu oli ühele perekonnale, prk Mitt, kuulunud üle 90 aasta (1925.a alates). Suhtume suure respektiga perekond Mittide panusesse ja pärandisse Nõmme arendamisel.

2018.a juulis soojusisolatsiooni vahetamise käigus tuli seina saepuru seest välja paberist pamp tõelise rahvusliku aardega.

Ajalehe Noorte Hääl 1948.a 07. juuli numbri sisse oli mähitud sini-must-valge rahvuslipp.

Lehe kuupäeva järgi võime hinnata ajastu olukorda:



sündmused, mida Eesti oli juba läbi elanud, mis veel ees ootas;

aega, kui kaua lipp oli seina sees oma avastamist oodanud;

meelsust, millise selge hoiaku ja positiivse lootusega oli majaomanik seda tegu teinud.

Oma noorele perele uut kodu ostes ei oleks kunagi arvanud, et sellega tuleb kaasa nii võimas oma maja lugu.



Ehitustööde käigus oleme avastanud, et esimene omanik on omale kodu rajanud tõelise hoole ja armastusega. Maja väline viimistlus ei ole hetkel teab mis asi veel, kuid sisemine konstruktsioon on justkui tuttuus, lihtsalt võrratus seisukorras.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!!!