Nõmmel suri 16-aastane poiss, kes jooksis vastu betoonposti

Laupäeva, 7. septembri õhtul juhtus Nõmmel traagiline õnnetus, kus 16-aastane noormees jooksis vastu betoonposti.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Enely Estaal selgitas: "Hetkel teame, et poiss viibis omavanuste sõprade seltskonnas ning ta oli alkoholi tarvitanud. Üks hetk tõusis ta püsti ja hakkas kiiremal sammul kallakult alla liikuma. Seda tehes kadus ilmselt tasakaal ning võimalik, et poiss ei märganud hämaras eesolevat betoonist valgustusposti."

Ta jätkas: "Sõbrad kutsusid kannatanule kiirabi, kuid vaatamata meedikutele pingutustele suri poiss järgmisel päeval haiglas."

"Tegemist on kahetsusväärse õnnetusega, kus halvad asjaolud langesid sedavõrd õnnetult kokku. Politseiuurijad on kontrollinud juhtunu asjaolusid ja hetkel ei viita miski kuriteole. Politseinikud, kohaliku omavalitsuse töötajad ja ohvriabi annavad hetkel oma parima, et seltskonnas viibinud noored ja nende pered saaks vajalikku tuge. Avaldan sügavat kaastunnet ohvri perele ja sõpradele."