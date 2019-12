Nõmme valitsus: viis meest, kes arvavad, et on juriidiliselt Eestis võimul

Eesti vabariigi valitsus eksiilis otsustas 1992. aasta 16. juulil tegevuse lõpetada, kuna Eesti vabariigil oli nüüd oma president, Lennart Meri, ning lisaks oli kokku kutsutud riigikogu. Eksiilis viibinud valitsuse viimane majandusminister Mihkel Mathiesen aga ei nõustunud volituste üleandmistega Eestisse, kuna siin olid veel võõrväed sees. Sel põhjusel kutsus Mathiesen kokku Nõmme valitsuse, mille liikmed valis ta Eesti Kodanike Keskerakonna ja Õigusvastaselt Represseeritute Liidu "Memento" Tartu osakonna inimestest. Mathiesen pidas Nõmme valitsust juriidiliselt Eesti vabariigi valitsuseks. Nõmme valitsus kestab seni, kuigi kuulda pole neist eriti midagi olnud.

Kalev Ots on 2003. aastast Nõmme valitsuse peaminister vabariigi presidendi ülesandeis. 1938. aasta põhiseaduse kohaselt tähendab pikk tiitel sisuliselt presidendi ametikoha täitmist. Sama seaduse kohaselt nimetatakse praeguses mõistes peaministrit peaministri asetäitjaks. Seda positsiooni täidab Endel Salin, kes pole kunagi riigikogu ega kohaliku võimu valimistel käinud.

Endel Salin kinnitas, et peab end de iure Eesti peaministriks, sama sõnas Ots. “Kalev Ots on selle ülesande mulle andnud ja ma ei näe võimalust taganeda, pean seda oluliseks,” märkis Salin, kelle valitsus seisab organisatsiooni hinnangul selle aasta 8. juulist. Enne seda kehtis Ahti Männi valitsus, kes oli 15 ja pool aastat peaministri asetäitja. Edgar Salin oli toona haridus-, põllutöö- ja välisminister.