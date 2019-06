Nõmme skandaalse maja "uus omanik" on tegelikult miljonär Kunmani elukaaslane

Kui linnaametnikud peatasid ehituse, käisid linnavalitsuses asja arutamas nii Arumaa kui Vello Kunman, kellel oli kaasas tütre volitus. Arumaa ütles, et tema käis linnavalitsuses, sest tema oli sisuliste küsimustega kursis. Arumaa ütles, et Vello Kunman polnud otseselt ehitusega soetud, aga oli mõned korrad objektil käinud.

Arumaa rääkis, et peale käiku linnavalitsuses toimus 12. detsembril 2014 koosolek naabritega. 4-5 naabrist kaks olid sellised, kes ütlesid, et nemad on uue maja vastu ja teevad kõik, et seda ei tuleks. Nemad olid ka teinud linnale teate selle kohta, et ehitatav maja ei vasta projektile. Just seetõttu algataski linn menetluse ja peatas ehituse.

Peale kohtumist naabritega teatas Kerstin Kunman, et tema ei soovi enam seal elada. Peatselt läkski kinnistu Lehtlale. Praeguseks on kinnistu võõrandatud Kristo Ervin Gerkele. Ometi pole Lehtla pildilt kadunud, sest kinnistul on tema kasuks 160 000-eurone hüpoteek.

Vaidlus kestab endiselt

Linn ja Sihi 108 omanikud on juba aastast 2014 vaielnud selle üle, mis sellest kinnistust saab. Ehitus on peatatud, juba valmis majakarp on konserveeritud. Omanik tahab juba ehitatud karbi seadustamist ja võimalust see valmis ehitada, linn aga nõuab vana hoone taastamist. Kohtud on linna poolt, omanik aga tõrgub vastu. Linn ei saa küll vana maja taastamist jõuga nõuda, aga ta saab takistada olemasoleva karbi valmisehitamist ja seadustamist ja kavatseb seda joont ka hoida.



Vello Kunman pole ametlikult kunagi olnud Sihi 108 kinnistu omanik. Tema tegevus maja ehitamisel, samuti see, et tema elukaaslane oli pikalt maja omanik ja hoiab nüüd suurt hüpoteeki, tekitab mulje, et just Vello Kunman on see, kes maja tegeliku omanikuna millegipärast tahab lõputult vaielda vastu vajadusele ebaseaduslik hoone lammutada ja ehitada projektile vastav maja.

Kas Reiljan oli purjus?

Tänasel istungil soovis Kunmani kaitsja Paul Keres tuua tunnistama ka Silikaat Grupis büroojuhi abina töötanud Taive Nõmmikut. Nimelt rääkis Reiljan oma tunnistuses, et tema Silikaat Grupi jõulupeol alkoholi ei tarbinud, vaid pani lipsu ette ja läks kainena linnapea Savisaare juurde, kus rääkis Kunmani murest ja pakkus raha.

Keres ütles, et kuna enne seda kohtumist oli jõulupidu, siis soovib ta kutsuda Nõmmiku tunnistusi andma, et too räägiks sellest, et Reiljan ikka tarbis enne Savisaare juurde minekut alkoholi.