Nõmme linnaosa vanem kutsub kohalikke üles loobuma aastavahetuse raketimürglist

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul ei korralda Nõmme linnaosa valitsus ilutulestikku, sest see on suurele osale piirkonna elanikest häiriv.

„Ilutulestikuga tegelemisest linnaosavalitsus siiski ei pääse. Tavaks on saanud, et 1. ja 2. jaanuaril tuleb rakendada täiendavaid meetmeid heakorra tagamiseks, sest osad pidulised on jätnud enda järelt rakettide kestad ja tühja taara koristamata,“ tõdes linnaosavanem. „Palume kõikidel Nõmme elanikel kaaluda, kas ilutulestiku laskmine ja pürotehnika kasutamine on tingimata vajalik. Raha võiks pigem annetada mõnele heategevusorganisatsioonile. Miks mitte valida lemmikloomade varjupaik, sest meie neljajalgsed sõbrad kannatavad ilutulestiku tõttu kõige rohkem,“ lisas Šillis.

Kui ilutulestiku laskmine on siiski plaanis, siis tuleb kindlasti tähelepanu pöörata enda ja lähedaste ohutusele. Pürotehnikat tohib kastutada kainelt ning kõiki ohutusnõudeid järgides. Pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.

Tühjade rakettide kestad tuleb enda järelt kokku korjata ja prügikasti viia. Vajadusel tuleb lasta neil jahtuda, et ei tekiks prügikasti süttimise ohtu.

Nõmmekad on oodatud 31. detsembril tähistama vana aasta lõppu Mustamäe Keskuse parklasse või Vabaduse väljakule, kus lisaks meeleolukale muusikaprogrammile toimuvad ka professionaalide poolt korraldatud ilutulestikud.