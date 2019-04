Nõmedat nalja visanud mees peeti kinni

Mõne minutiga saabunud turvatöötajad leidsid mehe teenindusjaama juurest õuest. Seal ütles mees turvatöötajatele, et soovib politseisse sooja ja magama minna. Turvatöötajad palusid mehel endiselt lahkuda, mille peale said nad vastuseks, et mehel on taskus granaat ja lubas kõik õhku lasta. Turvatöötajate sõnul oli näha, et mehe taskus pole midagi, kuid teavitasid juhtunust siiski politseid. Hoolimata halvast naljast reageeris politsei suurte jõududega. Samuti saadeti sündmuskohale kiirabi, pääste ja demineerijad. Lõhkekeha mehelt ei leitud, kuid politsei pidas isiku avaliku korra raske rikkumise eest kinni ja viis kaasa.