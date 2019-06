Nolani meeskond ja Tallinna linnajuhid jõudsid Laagna tee osas kokkuleppele

"Viimastel kuudel oleme pidanud läbirääkimisi erinevate linnavalitsuse osakondadega liikluse ja muu logistika korraldamise osas seoses filmivõtetega. Koostöös linna juhtkonnaga oleme leidmas tasakaalupunkti Tallinna ja Eesti näitamise filmis ja võimalike ebamugavuste vahel, mida linnas filmimine võib tekitada," märgitakse postituses.

"Laagna tee sulgemist soovisime algselt neljaks nädalaks. Konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusena linnaga oleme leidnud võimaluse Laagna tee kasutamise vajadust oluliselt vähendada, kombineerides ajutisi tee sulgemisi, ümbersuunamisi ja liikluse möödajuhtimist. Kompromissina läbitöötatud plaan võimaldab meil Tallinnat ja Laagna teed filmis näidata, arvestades maksimaalselt linnaelanike vajadustega. "

Laagna tee ümbersuunamiste ja ajutiste sulgemiste üldine plaan on järgmine:

- esmaspäevadel ja teisipäevadel on Laagna tee liiklusele täielikult avatud;

- kolmapäevast reedeni tipptundidel on Laagna tee põhja pool ühistranspordile ja erasõidukitele kasutatav ühes suunas sõitmiseks – hommikul suunaga kesklinna ja õhtul suunaga kesklinnast välja;

- kolmapäeval ja neljapäeval kl. 10-16.30 on Laagna tee suletud;

- reedel on Laagna tee suletud kella kl. 10-15.30;

- nädalavahetustel on Laagna tee liiklusele täielikult suletud.

Muudatused liikluskorralduses toimuvad ajavahemikus 10.-28. juuli.

Plaan kattub suuresti Mihhail Kõlvarti soovidega. 31. mail märkis linnapea, et mitte ükski film ei ole väärt tekitama segadusi pealinna tänavatel.

"Me ei või lubada Laagna tee täielikku sulgemist. Oleme valmis kaaluma magistraali osalist sulgemist palju lühemaks ajaks, kuid täielik sulgemine terveks kuuks ei ole mõeldav," märkis Kõlvart.