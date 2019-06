Nolani filmi võtted kestavad Laagna teel kümme päeva

"Oleme teadlikud, et filmitegijad otsivad alternatiive võteteks Tallinna lähiümbruses, mis võimaldab Laagna tee koormust vähendada", selgitas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Lahendus, mida saame pakkuda, on kuni kümnepäevane filmivõtete periood Laagna kanalis ajutiste liikluskatkestustega kindlapiirilise graafiku alusel," lisas ta.

"Näeme, et filmitootja Warner Brosi esindajad on kohtumiste käigus mõistnud, et nende esialgne soov täielikult sulgeda Laagna tee neljaks nädalaks ei ole praktiliselt teostatav ja loodame, et nad on valmis aktsepteerima linna pakutud tingimusi," teatas Kõlvart.

Linnapea sõnul peab liiklus jääma filmivõtete perioodil Laagna kanalis avatuks esmaspäeviti ja teisipäeviti, samuti säilima Laagna sildadel, välja arvatud mõneks minutiks helikopteri ülesõidu hetkeks ohutuse huvides. Kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti säilib võimalus sõita hommikuse tipptunni ajal linna ja õhtuse tipptunni ajal linnast Lasnamäele. Pikemaajalisem liikluse ümbersuunamine on võimalik ainult nädalavahetustel. Operatiivsõidukeile peab säilima läbipääs filmivõtete alast kogu võtteperioodi vältel.

Linn ja filmtegijad on jõudnud ka põhimõttelise ühise arusaamiseni Pärnu maantee liikluskatkestuse osas 29.-30. juunil, kus säilib päevane ühistranspordiliiklus ajutiste seiskamistega. Ka Liivalaia-Pärnu maantee ristmikul on lubatud vaid ajutised autoliikluse peatamised.