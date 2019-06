Nolani filmi võtete tarbeks võib kõne alla tulla ka mõni maanteelõik

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp ütles Delfile, et Tallinna linna otsus, kas lubada filmivõtteid Lasnamäel Laagna teel, selgub selle nädala alguses ehk täna või homme. Kui linnaga kokkuleppele ei jõuta, siis tuleb tema sõnul hakata otsima teist võttepaika, milleks võib olla ka mõni maanteelõik.

Küsimusele, milline maanteelõik võiks võttepaigaks osutuda, vastas Sepp, et sellest on praegu vara rääkida, kuna linn pole oma otsust veel teinud. "Hästi keeruline on detailides kokku leppida, kui tegelikult ei tea detaile," sõnas Sepp.

Maanteeamet kinnitas, et Nolani meeskonna esindajad on tõepoolest nende poole pöördunud. "Maanteeamet püüab aidata filmitegijatel lahendusi leida ja loodab väga, et jõutakse kõiki pooli rahuldavate tulemusteni," kinnitas maanteeameti pressiesindaja Kai Simson Delfile.

Üleeile algasid Tallinna linnahallis ja selle ümbruses sadade, kui mitte tuhandete Eestist kogutud näitlejate kaasabil Christopher Nolani järgmise aasta 17. juulil linastuva spioonipõneviku "Tenet" Eesti filmivõtted, mis peaksid kestma juuli teise pooleni välja. Ühe võttepaigana on kõne all ka Laagna tee, mis tuleks võtete ajaks sulgeda.