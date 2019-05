Nimeseaduse muudatus keelab rasketes kuritegudes süüdi mõistetud inimestel oma nime vahetada

Hanson (või uue nimega Rist) mõisteti süüdi 2009. aastal laste aastaid kestnud vägistamise ning lapseporno valmistamise eest. Ta mõisteti 15 aastaks vangi ning vabastati sel kevadel, kui oli ära kandnud maksimaalse karistusmäära ehk kümme aastat.

Hansoni uut nime - Oliver Rist - kannab Eestis teinegi inimene, kel Hansoniga kokkupuudet ei ole olnud. Tänases olukorras on esimene Oliver Rist ilma kaitseta, et kohtus raske kuriteo eest karistatud mees tema nime kanda ei saaks.

Nimseaduse eelnõu näeb ette, et tulevikus poleks lubatud nime muutmine teatud liiki kuritegude eest süüdimõistetud isikutel, kelle karistusandmed pole karistusregistrist kustunud. Piirangu kehtestamine on avalikkuse huvides ning eelnõu järgi puudutaks see ka Hansoni karistust.

Uus eelnõu puudutab ka neid, kes soovivad lihtsalt nime vahetada. Nimelt ei saaks inimesed vabalt valida endale sellist perekonnanime, mis on juba elava inimese perekonnanimi. See piirang ei kehti aga suguvõsanimedele.

