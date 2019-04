NIMEKIRI | Loe, kes kuuluvad riigikogu XIV koosseisu

8. Tarmo Tamm – senine maaeluminister, endine Põlva linnapea ja Põlva maavanem.

9. Mihhail Stalnuhhin – endine Narva linnavolikogu esimees ja volikogu liige. Nagu Kõlvartile ja Toomile, on ka temale ette heidetud venemeelsust. Stalnuhhin pälvis tähelepanu ka riigikogu liikme kuluhüvitise eest auto liisimisega, ehkki tal pole isegi juhiluba.

10. Aadu Must – Tartu Ülikooli arhiivindusprofessor, senine Tartu linnavolikogu esimees. Kadri Simsoni isa ja Tartu Ülikooli arhiivinduse õppetooli asutaja.

11. Jaak Aab – endine riigihalduse minister ja sotsiaalminister ning Võhma linnapea. Riigihalduse ministri koha kaotas Aab mullu mais, sest jäi vahele kiiruseületamise ja joobes juhtimisega.

12. Siret Kotka-Repinski – endine Keskerakonna noortekogu esimees. Abielus mitmesse skandaali sattunud Martin Repinskiga.

13. Marika Tuus-Laul – endine ETV saatejuht, toimetaja ja peatoimetaja. Samuti Keskerakonna liikmena riigikokku kuulunud Heimar Lenki õde.

14. Mailis Reps – Keskerakonna aseesimees, kolmandat korda haridus- ja teadusminister. Kandideeris 2016 ka presidendiks, olles enne alistanud Keskerakonna volikogus Edgar Savisaare. Tema isa on Raivo Rand, üks ehitusfirma Rand & Tuulberg asutajatest.

15. Viktor Vassiljev (Vadim Belobrovtsevi asendusliige) – endine arst ja Tallinna Haabersti linnaosavanem. Paistnud korduvalt silma värvikate sõnavõttudega, on näiteks öelnud, et naised, kelle laste isad elatisraha ei maksa, on selles ise süüdi ja tuleks steriliseerida.

16. Marek Jürgenson – senine Tallinna Haabersti linnaosa vanem.

17. Enn Eesmaa – Keskerakonna aseesimees, endine riigikogu esimene aseesimees ja ajakirjanik. Tema õde on samuti tuntud poliitik Andra Veidemann, kes on abielus ERR-i nõukogu praeguse esimehe Rein Veidemanniga.

18. Jaanus Karilaid – Keskerakonna aseesimees, Haapsalu linnavolikogu esimees. Tuntud kui kooseluseaduse suur vastane, taotles 2015 selle tühistamist ja kutsus riigikogu opositsiooni selle eesmärgi nimel ühinema.

19. Anneli Ott – endine Võru linnapea. Lisaks Keskerakonnale kuulunud ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Eestimaa Rahvaliitu.

20. Kersti Sarapuu – Keskerakonna volikogu esimees, endine Paide linnapea. Prügiäriga seoses korruptsioonikahtlustuse saanud, praeguseks endise Tallinna abilinnapea ja Atko Grupi omaniku Arvo Sarapuu abikaasa.