NIMEKIRI | 24 apteeki sulgesid reformi järel uksed, 468 jätkavad tööd

Avatuks jäid 468 apteeki, vaata avatud apteekide asukohtasid ravimiameti kaardilt. Lisaks on loodud kaart, mis kujutab neid piirkondi, kus on lähim apteek 15-minutilise autosõidu kaugusel.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et apteegireformiga astuti oluline samm, et tõsta proviisorite rolli ja otsustusõigust. "Selleks, et ravimid oleksid meie inimestele kättesaadavad võimalikult soodsa hinnaga, peame koostöös ravimitootjate, hulgimüüjate ja apteekidega ravimite tarneahelaga seotud küsimustega kindlasti edasi tegelema,” lisas Kiik.

Apteegireformi tagasipööramise eest võidelnud isamaalane Priit Sibul nentis, et reform oli jõustumise tõttu järelikult enamuse tahe. "Mina ei toeta, et vara võetakse ühelt ja antakse teistele," lisas ta. Apteegiärimees Margus Linnamäe ettevõte plaanib riigile kahjunõude esitada. Sibul ütles, et see oli risk, millega tuli vara ümberjagamise puhul arvestada.

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepa sõnul on viis aastat olnud pikk üleminekuaeg, kus apteegireformi toimumine on mitmel korral olnud suure küsimärgi all. Sisuline töö enamuse tegutsevate apteekidega on aga ära tehtud viimase pooleteise kuu jooksul. „Pärast riigikogu lõplikku otsust on apteekide endised ja uued omanikud teinud tõhusat tööd, et oma apteegid seadusega võimalikult kiiresti kooskõlla viia. Ravimiamet on suure töökoormusega hakkama saanud ning saan kinnitada, et seadusele vastavad apteegid jätkavad tegutsemist kõigis senistes Eesti piirkondades,“ ütles Kristin Raudsepp.

Kui 26. veebruaril oli Eestis 35 kriitilist piirkonda, kus apteegiteenuse jätkumine oli kahtluse all, siis kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, proviisorite ja ravimiameti koostöös on praeguseks kõik apteegid nõuetega vastavusse viidud.

Apteegireformi eesmärk oli tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.