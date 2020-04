Niiskuskahjustusega maskide jõudmine Narva oli tööõnnetus, maskid asendatakse

Paar tuhat niiskuskahjustusega maski tekitas aga küsimuse, kuidas on olukord kaitseväe ülejäänud varudega ning kas hoiutingimused on ikka piisavalt head. “Kaitseväe varude hoiustamistingimused on erinevad sõltuvalt materjali eripäradest. Teatud materjale hoiustatakse külmladudes, mis ei vaja eritingimusi ning teisi jälle ladudes, kus on kliimasüsteemid tagamaks õiget temperatuuri ja niiskust,” märkis Vahemets.

Vahemetsa kinnitusel on kaitseväe meditsiiniteenistusel terviseameti ja kriisistaabiga igapäevane kontakt, kaitseväe meedikud ja ka töötajad on kaasatud kriisistaabi töösse. “Oleme vajadusel valmis ka edaspidi toetama kiirabiautode, personali või muuga, kui terviseametilt peaks sellekohaseid sooviavaldusi tulema ja meil on võimalik toetada,” ütles Vahemets.

Tänasest töötab Saaremaal kaitseväe välihaigla, mis püstitati Kuressaare haigla kõrvale. Haiglas on kuni 20 intensiivravi voodikohta ja 40 üldpalati voodikohta telkides. Haigla hakkab toimima Kuressaare haigla osana, personal on komplekteeritud. Täna varahommikul sõitis Saaremaale 11 vabatahtlikku meedikut, kes hakkavad välihaiglas tööle. Meedikute hulgas on kuus arsti ja viis õde, kes töötavad igapäevaselt erinevates Eesti haiglates, kiirabis või erasektoris. Lisaks vabatahtlikele meedikutele töötab kaitseväe välihaigla juures 18 tegevväelasest meedikut, nende hulgas arst, õed ja parameedikud.

Vabatahtlikud hakkavad tööle mitmes vahetuses Kuressaare haigla ette paigaldatud kaitseväe välihaiglas ühe või kahe nädala pikkuste perioodidena.

Konteinerhaiglas saab kontrollida õhuniiskust, temperatuuri, õhuvahetust ja puhtust. Samuti on konteinerites võimalus toota nii elektrit kui meditsiinilist hapnikku, mis muudab kompleksi vajadusel autonoomseks.

Triaaži- ja ooteala on lahendatud õhusurve abil püstitatava kaartelgi põhimõttel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!