Niisama uudishimu ja hirmu pärast pole vaja koroonatesti teha

Simmo Saar avaldab laustestimise suhtes ettevaatlikku mittenõustumist: „Mida see teadmine ikka inimesele annab,” küsib ta retooriliselt. Saar toob välja ka negatiivsete testide ühe pahupoole: terveks kuulutatud inimesel võib tekkida kihk minna linna peale oma toimetusi tegema, ent negatiivne test ei anna ju mingit kindlust, et juba mõne tunni pärast test positiivseks ei osutu, veel vähem kaitseb see nakatumise eest.

Peale selle tuleb arvestada, et isikukaitsevahendeid on praegu maailmas piiratud hulk, mis tähendab, et sadade kaupa negatiivsete proovide kogumine tekitab ressursipuudust teoreetiliselt saabuda võivaks olukorraks, kui asi veel tõsisemaks läheb, viirus veel laiemalt levima hakkab.

„Kiirabi jaoks on see lisakoormus,” ütles Saar. Inimesed murravad ikka luid ja saavad infarkte, keskmine nn tavaliste väljakutsete arv ei ole koroonaviiruse puhkedes vähenenud. Iga kord, kui kiirabi läheb potentsiaalset koroonapatsienti testima, pannakse selga ühekordne ülikond, ette ühekordne mask. Päevas tuleb mitusada väljasõitu, brigaadis on mitu inimest. Juba üksi isikukaitsevahendite peale mõeldes ei ole massiline testimine eriti hea hea asi, ütles Saar.

