Nii sooja märtsi esimest kolmandikku pole Eestis üle poole sajandi olnud

Tänavune märts möödus keskkonnaagentuuri ilmateenistuse andmetel kõikjal Eestimaal väga soojalt, vaid üksikud päevad olid aastate keskmisest jahedamad. Vaatamata sellele, et õhutemperatuur oli tavapäratult kõrge, jäid kõikjal kuu soojarekordid siiski püsima.

Eesti märtsikuu soojarekord on 18,9 kraadi, mis registreeriti 30. märtsil 1968. aastal Valga ilmajaamas. Tänavu mõõdeti maksimaalseks õhutemperatuuriks 14,8 kraadi, mis registreeriti Võru ilmajaamas 27. märtsil.

Hoolimata vaatlusrea pikkusest, kas 50 või 150 aastat, jõudis möödunud märts kõikides ilmajaamades soojuse poolest esimese kümne hulka.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli märtsis 2,4 kraadi, kuigi normaalne on keskeltläbi −1,1 kraadi. Arvestatuna 1961. aastast on see 4.-5. koha vääriline. Sama soe oli märts 1989. aastal. Kõige soojem oli märts 2007. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,4 kraadi.

Eriliselt soojaks kujunes märtsi esimene dekaad. Eesti keskmine õhutemperatuur oli märtsi esimese kolmandiku keskmisena 3,0 kraadi, normaalne on −2,7 kraadi. Arvestatuna 1961. aastast ei ole nii sooja märtsi esimest dekaadi varem esinenud.

Tavapäratult soe oli ka märtsi teine dekaad. Eesti keskmine õhutemperatuur oli märtsi teise dekaadi keskmisena 2,9 kraadi, normaalne on −1,2 kraadi. Arvestatuna 1961. aastast on märtsi teine kolmandik veel soojem olnud vaid korra – 2015. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,3 kraadi. Sama soe oli märtsi teine dekaad 2007. aastal.